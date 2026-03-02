Melhores momentos: São Luiz 1x0 Novo Hamburgo | Final da Taça Farroupilha 2026

Com o Estádio 19 de Outubro lotado na noite desta segunda-feira (2), o São Luiz foi mais efetivo nas poucas oportunidades que teve e venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, largando em vantagem na partida de ida da final do Troféu Farroupilha. Para o duelo de volta, o Rubro joga por um empate para garantir o título e uma vaga na milionária Copa do Brasil de 2027. Já o Anilado precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis — qualquer vitória maior dá a taça ao Noia no tempo normal. A partida decisiva acontece na sexta-feira (6), às 20h, no Estádio do Vale.