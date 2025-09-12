Mel é Bem+ Agro

Sábado, 13 de set de 2025
É dos campos gaúchos que sai a maior parte da produção de mel do Brasil – são mais de 9 toneladas por ano. Com mais de 70 substâncias benéficas para a saúde, o mel é um dos alimentos mais antigos consumidos pela humanidade. Visitamos o sítio Mel da Terra, em Santo Antônio da Patrulha, que é uma parceria de família. O trabalho com as abelhas começou há 40 anos.
O Bem+ Agro é a campanha do Grupo RBS que valoriza quem toca o campo pra frente.
A cada 15 dias, um novo tema será apresentado ao público.