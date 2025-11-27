Megaoperação da Refit, rombo bilionário e isenção do IR | Andei Pensando | 27/11/2025

O episódio de hoje detalha a megaoperação da Receita Federal, Polícia Civil e Ministério Público contra o grupo Refit e o empresário Ricardo Magro, com um rombo que chega a R$ 26 bilhões. Gabriel Wainer analisa como o esquema revela um Brasil subterrâneo, feito de laranjas, offshores, holdings em cascata e importações fraudulentas que funcionam como uma máquina industrial de esconder patrimônio.

O programa também aborda os motivos do projeto de punição ao devedor contumaz continuar parado no Congresso mesmo com apoio público de 267 deputados. A disputa entre lideranças, especialmente após os atritos envolvendo Hugo Motta, trava uma proposta que poderia fechar o ralo pelo qual bilhões escapam todos os anos.