MEDO DO OZEMPIC: obesidade é pior que efeitos colaterais? Posso ficar viciado? | Conversas Cruzadas

As farmácias e drogarias começaram a reter receitas de medicamentos conhecidos como "canetas emagrecedoras", a exemplo de Ozempic, Mounjaro e Wegovy. A categoria inclui a semaglutida, a liraglutida, a dulaglutida, a exenatida, a tirzepatida e a lixisenatida. A decisão por um controle mais rigoroso na prescrição e na venda desse tipo de medicamento foi tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril e entrou em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Embora essa categoria de medicamentos, identificada pela tarja vermelha, já devesse ser vendida apenas mediante apresentação de receita, na prática, essa exigência nem sempre é cumprida, permitindo que clientes adquiram os produtos mesmo sem o documento. A decisão foi motivada pela divulgação de uma carta do Conselho Federal de Medicina (CFM), na qual os médicos destacam a necessidade de um controle mais rigoroso na prescrição desses medicamentos. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (2), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo a médica do esporte, Tatiane Rosa, o educador físico, João Batista Nunes, a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF-RS), Giovana Ranquetat, e a psiquiatra pesquisadora no Grupo de Transtornos Alimentares do HCPA, Maria Alice Pedron Carneiro, para debater as novas regras para canetas emagrecedoras.