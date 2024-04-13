MBL virou o PARTIDO MISSÃO? LÍDER no RJ explica IDEOLOGIA da NOVA LEGENDA | Conversas Cruzadas

Com o registro do partido Missão, o Brasil atinge a marca de 30 legendas oficialmente reconhecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A multiplicação de siglas faz pensar se no sistema partidário brasileiro há representatividade real ou fragmentação excessiva. O que explica o crescimento constante de partidos no país? O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (12), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a deputada estadual (PT-RS), Laura Sito, e a liderança do Missão no RJ e pré-candidato a governador, Rafa Luz, para debater se o Brasil com 30 partidos representa um excesso que fragmenta a política ou uma expressão legítima da diversidade democrática.