O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tornou públicos, nesta quinta-feira (20), os vídeos da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Horas de depoimentos foram colhidos e registrados em 2024 pela Polícia Federal (PF). Embora o sigilo da transcrição tenha sido derrubado na quarta-feira (19), as mídias ainda não estavam disponíveis para acesso público.