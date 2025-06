Mauro Cid diz que Bolsonaro recebeu, leu e fez alterações na "minuta golpista"

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, disse nesta segunda-feira (9) que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, leu e fez alterações na "minuta do golpe". A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a ouvir nesta segunda-feira (9) os oito réus do "núcleo 1" da tentativa de golpe. Cid é o primeiro a depor. Posteriormente, os outros setes réus serão ouvidos em ordem alfabética, incluindo Bolsonaro. Serão realizadas sessões diárias até sexta-feira (13), para que todos sejam interrogados. Reportagem completa