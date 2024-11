O Grêmio arrancou o empate do Juventude no último lance da partida na Arena. Para o comentarista Maurício Saraiva, a equipe tricolor conquistou pontos importantes, no recorte recente, através de situações aleatórias de jogo, devido à desorganização da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. Segundo o comentarista Diogo Olivier, o técnico Renato Portaluppi deveria rever a postura do time nas próximas partidas, para não se preocupar com o rebaixamento à Série B.