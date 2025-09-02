Mau presságio? Defesa de Bolsonaro e aliados não vê absolvição, e jornalistas comentam

Novecentos e sessenta e sete dias após os ataques do 8 de Janeiro, os principais acusados de planejarem um golpe de Estado para reverter o resultado da eleição de 2022 sentam-se no banco dos réus. A partir das 9h desta terça-feira (2), o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu então candidato a vice, general Braga Netto, preso desde dezembro de 2024 sob a acusação de obstruir a investigação, e outros seis detentores de altos cargos no governo anterior serão julgados no Supremo Tribunal Federal (STF).