Master sangra BRB, crise no STF e Trump estica trégua com Irã | Andei Pensando | 22/04/26

No episódio desta quarta-feira, Gabriel Wainer analisa os novos desdobramentos do escândalo do Banco Master, que deixa de ser apenas um caso bancário para se tornar um teste de sobrevivência institucional, além da reação do Supremo Tribunal Federal ao desgaste de sua própria imagem. . No cenário internacional, Gabriel comenta a extensão indefinida do cessar‑fogo entre Estados Unidos e Irã anunciada por Donald Trump. Sem acordo formal, sem prazo claro e com o Estreito de Ormuz transformado em zona de pressão permanente, a guerra segue impondo custo ao comércio global, ao petróleo e ao cotidiano das pessoas.