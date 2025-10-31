Martha Medeiros traduz na escrita o espírito do tempo | Paralelas

No episódio desta semana do Paralelas, a escritora e cronista Martha Medeiros conversa com Juliana Bublitz sobre o poder da escrita como espaço de liberdade e reflexão. Autora de livros que marcaram gerações e patrona da Feira do Livro de Porto Alegre de 2025, Martha fala sobre sua trajetória, o sucesso de suas crônicas e o papel de escrever num mundo cada vez mais acelerado. O papo também aborda temas como o envelhecimento sem culpa, as relações humanas, o prazer das pequenas coisas e o desafio de manter leveza em tempos pesados. Uma conversa sobre autenticidade, maturidade e o olhar atento para o cotidiano, marca registrada de uma das vozes mais queridas da literatura brasileira.