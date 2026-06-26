Marco Matos revela bastidores do Jornal do Almoço, relação com Cristina Ranzolin e mais | Paralelas

Neste episódio do Paralelas, Juliana Bublitz recebe Marco Matos, jornalista e apresentador do Jornal do Almoço, da RBS TV. Em uma conversa sincera e sensível, ele revisita sua trajetória, da infância em Caxias do Sul até se tornar uma presença diária na casa de milhares de gaúchos.

Ao longo do episódio, Marco fala sobre carreira, a convivência com Cristina Ranzolin, bastidores da televisão, a relação com o público e o impacto de estar diante das câmeras todos os dias. Mas também abre espaço para aspectos mais íntimos: sua vivência como homem gay, os desafios familiares, um período emocional difícil recente e o processo de reconstrução pessoal, incluindo terapia, hábitos e o projeto de escrever um livro sobre felicidade.