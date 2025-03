Máquinas e tecnologia são destaque na Casa RBS durante a Expodireto

O setor de máquinas e implementos agrícolas é um dos mais procurados na Expodireto em Não-Me-Toque, no norte gaúcho. As novidades tecnológicas apresentadas pelos expositores aos produtores atendem às necessidades de pequenas e grandes propriedades. Uma característica importante da feira, as máquinas expostas também são pauta na Casa RBS. Voltado ao debate de ideias, o espaço institucional do Grupo RBS promove painéis sobre o agronegócio e proporciona aos visitantes a oportunidade de acompanhar programas de rádio e TV, interagindo com comunicadores.