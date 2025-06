Animação de uma imagem de satélite da usina de enriquecimento de urânio de Fordow (FFEP), no Irã, mostra a localização das crateras após os ataques dos Estados Unidos no sábado (21). Outras duas instalações nucleares também foram atingidas e estão localizadas em Natanz e Isfahan. Os três locais estão no centro da infraestrutura nuclear do Irã.