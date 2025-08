O Palmeiras venceu o jogo da noite deste sábado (26), em sua casa, por 1 a 0. O resultado da 17ª rodada do Brasileirão deixa o Tricolor em 14º, com 17 pontos, e com apenas três pontos de distância para o Z-4 antes dos jogos de domingo (27).

Apesar da derrota, Mano Menezes entende que o Grêmio fez um "jogo parelho" contra o Palmeiras e até merecia o empate.