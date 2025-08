A Venezuela surpreendeu exportadores brasileiros ao impor tarifas de importação que chegam a até 77% sobre produtos do Brasil. A decisão foi comunicada na sexta-feira do dia 18 e afeta bens bens com certificados de origem que, até então, eram isentos de taxas pelo acordo firmado entre os países em 2014. As informações são do jornal O Globo. Rosane de Oliveira e Matheus Schuch, comunicadores do Grupo RBS, comentam a medida de Nicolás Maduro, presidente venezuelano.