A prefeitura de Porto Alegre calcula que a menos 1,1 mil famílias ainda têm de ser removidas do Sarandi para que possam ser realizados os trabalhos de recomposição de 11 quilômetros de diques rompidos durante a enchente de maio, que atingiu especialmente os 51 mil habitantes da região. Paulo Rocha e Fernanda Axelrud foram até o bairro entender a situação dos moradores e para ouvir o comandante da Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen.