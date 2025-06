Com mais de três décadas de história, o Machry é um dos grandes clássicos da Zona Sul de Porto Alegre. Mais do que um restaurante, ele também é padaria, empório e bazar — um lugar acolhedor, com cantinhos charmosos e comida cheia de afeto. Nesta visita, provamos um fristik caprichado, fettucine al limone com camarões, risoto de cogumelos com entrecot grelhado e uma seleção de sobremesas de respeito. Uma experiência completa, da entrada ao cafezinho.