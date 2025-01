O Inter perdeu por 2 a 0 para a seleção mexicana em amistoso nesta quinta-feira (16). Mesmo com mais de 40 mil torcedores presentes, a equipe colorada teve dificuldades em impor seu jogo e não conseguiu balançar as redes. No programa Gaúcha Hoje desta sexta-feira (17), o apresentador Antonio Carlos Macedo comentou a atuação do Internacional.