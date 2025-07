L’único: restaurante une tradição italiana e sotaque gaúcho em pratos cheios de personalidade

Localizado em Porto Alegre, o L’único aposta na fusão entre a culinária italiana e ingredientes regionais para oferecer uma experiência única. O ambiente elegante e o serviço atencioso completam o cenário para um almoço ou jantar especial. No menu, massas artesanais, carnes bem executadas e releituras que surpreendem. A equipe do Destemperados foi até lá para provar alguns dos destaques da casa — como a Lasanheta de Ragu de Costela com pinhão e o Raviolone alla Carbonara — e mostra tudo neste vídeo.