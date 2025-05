Em turnê pela primeira vez pelo Brasil, o show ilustrado do músico Kevin Johansen e do artista visual Liniers chegou ao Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (8). Um dos momentos mais comemorados pelo público foi a apresentação da música que leva o nome da Capital gaúcha, Luna Sobre Porto Alegre. Leia a matéria e a entrevista com Kevin Johansen e Liniers.