Lula reage nas pesquisas, caso Orelha é arquivado, espionagem nos EUA e + | Andei Pensando 13/05/26

Terça-feira, 19 de mai de 2026
A nova pesquisa Quaest mostra Lula reagindo numericamente, Flávio Bolsonaro resistindo e um país que segue preso a um segundo turno emocional entre campos que já se conhecem.
No segundo bloco, o Ministério Público pede o arquivamento do caso do cão Orelha, em Santa Catarina. A conclusão técnica pode até se sustentar juridicamente, mas deixa um rastro de incômodo político, institucional e moral.
No encerramento, o programa vai aos Estados Unidos: a prefeita de Arcadia, na Califórnia, renunciou após admitir atuação como agente ilegal do governo chinês.
Andei Pensando é o programa no streaming de GZH que conecta informação e opinião. Apresentado por Gabriel Sant’Ana Wainer, o programa vai ao ar toda terça, quarta e quinta-feira, com análises dos temas que movimentam o Brasil e o mundo.