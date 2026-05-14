Lula reage nas pesquisas, caso Orelha é arquivado, espionagem nos EUA e + | Andei Pensando 13/05/26

A nova pesquisa Quaest mostra Lula reagindo numericamente, Flávio Bolsonaro resistindo e um país que segue preso a um segundo turno emocional entre campos que já se conhecem.

No segundo bloco, o Ministério Público pede o arquivamento do caso do cão Orelha, em Santa Catarina. A conclusão técnica pode até se sustentar juridicamente, mas deixa um rastro de incômodo político, institucional e moral.

No encerramento, o programa vai aos Estados Unidos: a prefeita de Arcadia, na Califórnia, renunciou após admitir atuação como agente ilegal do governo chinês.