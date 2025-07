LULA nega AUMENTO no número de DEPUTADOS FEDERAIS: Congresso derrubará veto? | Conversas Cruzadas

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), na última quinta-feira (17), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. A decisão já havia sido informada por auxiliares na quarta-feira (16), último dia para que o presidente decidisse sancionar ou vetar a proposta. A justificativa do presidente indica que a proposta "não observou os princípios da eficiência e da responsabilidade fiscal", já que a mudança geraria aumento nos gastos do orçamento. O Congresso pode derrubar o veto de Lula, mas a decisão é considerada pouco provável entre líderes partidários. Além da repercussão negativa do projeto pela opinião pública, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), teve de deixar o comando da sessão para garantir o quórum mínimo da votação, o que não pode se repetir na eventual apreciação de um veto.