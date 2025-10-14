Lula exonera "traidores", oposição em conflito e Israel x Hamas | Andei Pensando | 14/10/2025

O episódio de hoje fala sobre o início do acordo de paz entre Israel e o grupo terrorista Hamas, com devolução de reféns, trégua temporária e a promessa de reconstrução da Faixa de Gaza. Gabriel Wainer analisa o papel de Donald Trump e Benjamin Netanyahu nesse novo cenário e como a diplomacia americana tenta recuperar o protagonismo perdido. O programa também comenta o clima de retaliação em Brasília: depois da derrota da Medida Provisória que pretendia compensar a alta do IOF, Lula autorizou uma “peneira” nos cargos do Centrão, gerando desconforto na base aliada e um novo impasse político. Ao mesmo tempo, a oposição se divide em brigas públicas entre Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. No quadro Descompliquês, Gabriel explica o que são offshores: investimentos fora do país que, apesar de legais, viram instrumentos de sonegação e lavagem de dinheiro quando usados de forma indevida.