Lula evita Trump no G7 e curiosidades dos jogos da Copa do Mundo | Andei Pensando | 16/06/2026

O episódio do Andei Pensando traz um panorama que mistura geopolítica, economia brasileira e curiosidades da Copa.

No G7, realizado nos Alpes franceses, o presidente Lula tenta abrir mercados e negociar acordos em meio a tensões globais que envolvem guerra no Oriente Médio, pressão sobre a Rússia e desconfiança crescente entre aliados ocidentais, especialmente com o papel imprevisível de Donald Trump.

Ao mesmo tempo, no Brasil, o Tribunal de Contas da União aprova as contas do governo com ressalvas e expõe problemas recorrentes nas desonerações fiscais. Pra fechar, um olhar leve e curioso sobre os jogos do dia na Copa do Mundo, revelando conexões inesperadas com o Rio Grande do Sul.