O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou Gabriel Galípolo para exercer o cargo de presidente do Banco Central a partir de 1º de janeiro de 2025. Galípolo enfrenta de cara emprego ainda aquecido, câmbio desvalorizado, economia fechando o ano acima do esperado e mercado estressado. No Conversas Cruzadas, foi analisada a escolha de Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central do Brasil.