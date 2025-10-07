Lula e Trump conversam: quem é Marco Rubio, secretário que vai chefiar negociações

Domingo, 12 de out de 2025
Ainda em maio, quando se intensificaram as tensões entre Brasil e Estados Unidos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, começou a assumir um papel de destaque, principalmente na aplicação de sanções contra cidadãos brasileiros. Após a conversa entre Lula e Donald Trump, Rubio foi designado para comandar as negociações entre os dois países.
Entre as atribuições de Rubio dentro do governo americano, está a de chefiar a diplomacia dos EUA, cargo equivalente ao de Ministro das Relações Exteriores no Brasil. Cabe a ele conduzir as negociações bilaterais com o governo brasileiro.