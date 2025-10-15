Lula e a dúvida sobre quem deve ser o novo ministro do STF e Hamas ameaça acordo de paz e Gaza | Andei Pensando | 15/10/2025

O episódio de hoje analisa o xadrez político em torno da escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que pode definir o tom do STF nos próximos anos. Três nomes são os mais cotados neste momento: Jorge Messias, Advogado-geral da União leal e próximo ao PT; Rodrigo Pacheco, visto como conciliador e apoiado por ministros da Corte; e Bruno Dantas, presidente do TCU e favorito do mercado. Gabriel Wainer comenta o que cada nome representa, o peso da pressão por uma mulher para a vaga e como a decisão revela o dilema entre fé, pragmatismo e sobrevivência política. O programa também fala sobre o risco ao cessar-fogo em Gaza, após o Hamas executar palestinos em praça pública e desafiar o próprio acordo de paz. E encerra com a história cinematográfica de Buzeira, o influenciador preso por lavagem de dinheiro e ligação com o PCC, que virou exemplo do encontro entre ostentação digital e o crime organizado.