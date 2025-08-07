LULA diz que NÃO VAI LIGAR PARA TRUMP para negociar tarifaço por não haver diálogo | Atualidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que só vai ligar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando sentir que há chance de diálogo. Por enquanto, a intenção é debater o tarifaço com o Brics, afirmou Lula: — Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar — declarou Lula em entrevista à agência de notícias Reuters nesta quarta-feira (6).