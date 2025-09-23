Lula discursa na ONU, Trump diz que quer conversar e Lei Magnitsky para esposa de Moraes | Andei Pensando | 23/09/2025

O episódio de hoje repercute o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque, em meio à pior crise diplomática do Brasil com os Estados Unidos em 200 anos. Lula falou de democracia, regulação de redes sociais, Amazônia e COP 30, mas também usou termos polêmicos ao tratar do conflito em Gaza. O episódio também analisa o pacote de sanções aplicadas por Donald Trump contra autoridades brasileiras ligadas ao STF e ao TSE, com base na Lei Magnitsky. A medida incluiu até familiares de ministros, como a esposa de Alexandre de Moraes. No quadro Descompliquês, Gabriel explica o que é a Lei Magnitsky e por que ela virou uma “bomba diplomática” usada como arma política por Trump.