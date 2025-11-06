Lula cobra coragem de líderes na COP e prefeito de Sorocaba é afastado | Andei Pensando | 06/11/2025

O episódio de hoje analisa o discurso de Lula na abertura da Cúpula dos Líderes da COP30, em Belém, e as promessas brasileiras de transformar “moral climática” em dinheiro vivo, com a proposta do fundo Florestas Tropicais para Sempre, que quer remunerar países que preservam. Gabriel Wainer comenta o peso simbólico e político da presença internacional, as ausências estratégicas e o contraste entre o discurso verde e o avanço do petróleo na Foz do Amazonas. No Congresso, destaque para a aprovação do projeto que amplia a licença-paternidade de cinco para vinte dias até 2029, uma conquista civilizatória tímida, mas necessária. E em Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga é afastado por suspeita de fraudes na saúde. O político, conhecido por seus vídeos de humor nas redes sociais, reagiu com um post dizendo ser vítima de perseguição. Gabriel analisa o fenômeno do “prefeito-influenciador” e a transformação da política em entretenimento digital. “O processo penal já virou conteúdo, e o problema é que quem paga o streaming é o contribuinte”, resume. No quadro Vem Aí, as apostas para a semana: o início oficial da COP30, os desdobramentos do julgamento dos Bolsonaros no STF e a CPI do Crime Organizado no Senado.