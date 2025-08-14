LULA anuncia R$ 30 bi em crédito para empresas afetadas pelo TARIFAÇO | Conversas Cruzadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (13), a medida provisória (MP) que cria o Plano Brasil Soberano. O texto traz ações de contingência para mitigar os impactos econômicos do tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros. Uma das principais medidas é a criação de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões destinada a empresas que exportam para os Estados Unidos. Segundo o governo, o acesso aos recursos está condicionado à manutenção do número de empregos. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), acompanharam a cerimônia no Palácio do Planalto. A MP precisará tramitar pelo Congresso para ser aprovada definitivamente.