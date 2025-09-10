LUIZ FUX vota por absolver Bolsonaro e demais réus por organização criminosa | Zero Hora

O ministro Luiz Fux apresenta em seu voto a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus pela acusação do crime de organização criminosa. "Considerando que a denúncia não indicou a presença dos elementais do crime de organização criminosa, tampouco efetivo o emprego de arma de fogo na sua atuação, parágrafo segundo, é imperioso que se julgue improcedente a ação penal relativamente ao crime de organização criminosa. porque esse crime não preenche a tipicidade à luz de tudo quanto eu aqui afirmei e por não se verificar presentes os elementos do tipo penal", conclui Fux.