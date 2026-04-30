Luís Castro explica os motivos do empate no Chile

A sina do Grêmio na Copa Sul-Americana persiste. Contra o Palestino, o Tricolor repetiu o desempenho ruim das duas rodadas anteriores e empatou em 0 a 0 com os chilenos nesta quarta-feira (29), no Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, no Chile. Três chances para abrir o placar no primeiro tempo em um pênalti acabaram desperdiçadas por Carlos Vinícius, que ainda teve um gol anulado no segundo tempo. Após a derrota do Montevideo City para o Deportivo Riestra, a equipe tinha a chance de terminar a noite na liderança do Grupo F. https://bit.ly/4eeCP1N