Lucho Burger: nova hamburgueria em Porto Alegre aposta em smash suculento e muito sabor

Porto Alegre ganhou mais um destino imperdível para os amantes de hambúrguer! Localizado na Galeria da Rua Mostardeiro, o Lucho Burger aposta em uma proposta simples e bem executada: smash burgers suculentos, ingredientes bem escolhidos e combinações criativas. Na visita do Destemperados, provamos desde o clássico com duplo queijo até um surpreendente burger no croissant, além da opção veggie e batatinhas crocantes. A casa também oferece delivery e take away. Dá o play e vem descobrir esse novo endereço do sabor na cidade!