Lojas Renner 60 anos: evolução tecnológica e o futuro da gigante do varejo

As Lojas Renner completam 60 anos em 2025, consolidada como uma das maiores varejistas de moda do Brasil. Ao longo de sua trajetória, a empresa se reinventou diversas vezes, acompanhando mudanças de comportamento dos consumidores, avanços tecnológicos e transformações no mercado. qual é a receita para manter relevância e crescer em um setor tão competitivo? O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (29), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo, diretamente do Instituto Caldeira, a vice-presidente de Produto e Operações nas Lojas Renner, Fabiana Taccola, para uma entrevista especial sobre os 60 anos da empresa e a receita para o sucesso no varejo de moda.