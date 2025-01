A loja Proibt Wave funciona há quase 40 anos em Tramandaí, no Litoral Norte, e guarda em seu interior um pouco da história do surfe gaúcho. O local conta com mais de 2 mil pranchas e outros artigos das décadas de 1970, 1980 e 1990. Atualmente, a maior demanda é por pranchas usadas, acessórios e consertos, mas o empreendimento já teve fabricação própria.