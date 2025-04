Uma área de banhado e aterro, cortada por arroios e banhados, foi transformada em lixão na Zona Norte de Porto Alegre. No local, no bairro Sarandi, caçambas despejam caliça e madeira proveniente de residências destruídas pelas enchentes. Mas não apenas isso. Alguns caminhões descartam sacos de lixo orgânico, devorados imediatamente por porcos e aves que vivem junto a dois riachos, afluentes do rio Gravataí. Leia a matéria.