Limpeza de bueiros em Porto Alegre: é preciso ter mais casas de bombas? | Conversas Cruzadas

As soluções para evitar cheias não podem ser pensadas isoladamente, cidade por cidade. Esse foi um dos principais recados deixados pelos holandeses para a comitiva da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado, na missão conjunta que realizaram na Holanda para conhecer as experiências locais no enfrentamento a enchentes. Uma das ideias dada pelo governador Eduardo Leite é a ideia de criar uma agência ou autarquia responsável pela gestão das águas no Rio Grande do Sul. A inspiração é no modelo holandês, que conta com uma série de órgãos espalhados pelo país para tratar da política de recursos hídricos, como o Conselho de Águas da Região de Roterdã integrada também pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (6), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann, o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, e o diretor-geral do DMAE, Bruno Vanuzzi, para debater as soluções contra enchentes vistas na Missão Holanda.