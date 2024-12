LÍDER DO MST merece HOMENAGEM no RS? Deputado tenta barrar Medalha Farroupilha

A mesa diretora da Assembleia Legislativa decidiu, nesta terça-feira (10), manter a previsão de entrega da medalha do Mérito Farroupilha a João Pedro Stédile, líder do MST. A condecoração será entregue na próxima segunda-feira (16), às 17h, no Palácio Farroupilha, sede da Assembleia. Durante a reunião dos líderes, antes de a justificativa do Legislativo contra os recursos ser apresentada, foi feito um pedido de vista. Este recurso adia para a próxima terça-feira (17) a discussão sobre o tema, isto é, depois de a medalha já ter sido entregue.