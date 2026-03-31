Líder de facção é executado dentro de penitenciária em Canoas

Investigação da Polícia Civil revela um esquema sofisticado que pode ter levado armas para dentro de presídios no Rio Grande do Sul. No centro do caso está a execução de um líder de facção na penitenciária de Canoas, que levanta uma pergunta crucial: como uma pistola entrou em uma área de isolamento? A suspeita é de que drones tenham sido usados para entregar armas, drogas e celulares. No Gaúcha Atualidade, você acompanha os detalhes da operação e os desdobramentos desse caso que expõe novas estratégias do crime organizado.