O Inter sofreu uma dura derrota no Beira-Rio. O Fluminense de Renato Portaluppi venceu a equipe de Roger Machado por 2 a 0 e agora o Colorado está a apenas um ponto do Z-4. Afinal, qual é o teto do Inter e quais são os problemas na Padre Cacique? Vem conferir o que a bancada do Bate-Bola disse neste domingo (1).