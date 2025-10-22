Lendário roqueiro gaúcho compartilha suas dificuldades

O mais maldito roqueiro de Porto Alegre, o lendário cantor e compositor Julio Reny, 66 anos, colocou o seu violão à venda nas redes sociais. Em meio a dificuldades financeiras, o artista disse que estava perto de passar fome junto de seus dois gatinhos de estimação (Malhado e Preta). Com a ajuda dos seguidores e simpatizantes, não foi preciso comercializar o instrumento musical que esteve em turnê com ele pelo Rio Grande do Sul e por praias de Santa Catarina durante a pandemia de Covid-19. O equipamento ainda o ajudou a gravar dois álbuns. (leia a reportagem completa)