Lei de Santa Catarina permite que pais proíbam ensino de gênero nas escolas | Timeline

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, sancionou uma lei permitindo que pais proíbam atividades escolares sobre gênero, impondo multas e possíveis suspensões para escolas que desobedecerem. A medida, parte de uma agenda conservadora, ocorre em paralelo à suspensão de outra lei que elimina cotas raciais em universidades, atualmente sob julgamento no STF. No Timeline desta sexta-feira (10), os apresentadores Kelly Matos, Paulo Germano e Gabriel Wainer comentaram o assunto.