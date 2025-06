O confronto entre Irã e Israel chega ao 12º dia nesta terça-feira (24). Em um anúncio nas redes sociais ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os países concordaram com um cessar-fogo "total e completo". Horas depois do anúncio de cessar-fogo, Irã e Israel trocam acusações sobre violações do acordo. No programa Timeline desta terça-feira (24), o professor e escritor Leandro Karnal analisou o contexto do conflito.