KID PRETO DO RS é acusado de tramar prisão de ministros do STF | Atualidade

Passa pelo Rio Grande do Sul uma ponte importante da suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima admitiu na segunda-feira (28) ter elaborado um plano de "neutralização" de autoridades após a eleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele ressalva que não fez isso como trama golpista favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas apenas como um estudo de inteligência militar destinado à construção de cenários, caso fosse constatada fraude eleitoral.