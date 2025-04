Nesta segunda-feira (14), Katy Perry e outras cinco mulheres viajaram ao espaço a bordo da nave New Shepard, da Blue Origin. A missão NS-31 foi a primeira tripulada exclusivamente por mulheres. O lançamento ocorreu às 10h30min, em uma base da empresa de turismo espacial perto de Van Horn, no leste do Texas. Foram cerca de quatro minutos de zero gravidade.