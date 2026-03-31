Kassab aposta em Caiado, Lula mantém Alckmin e bets lucram com guerra | Andei Pensando | 31/03/2026

As eleições de 2026 começam a ganhar forma e não exatamente ares de novidade. O presidente Lula confirmou Geraldo Alckmin como vice, enquanto Gilberto Kassab decide lançar Ronaldo Caiado pelo PSD, com um discurso que flerta diretamente com a anistia a Jair Bolsonaro e aos envolvidos nos atos antidemocráticos.

O episódio também comenta a preparação da Nasa para a missão Artemis II, que levará humanos de volta ao entorno da Lua após mais de 50 anos. Por fim, Gabriel Wainer comenta uma reportagem do Financial Times que revela apostas milionárias feitas horas antes de ataques ao Irã, levantando suspeitas de informação privilegiada e colocando em xeque os limites morais da chamada “betificação” do mundo.