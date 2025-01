Com um jogador a mais em campo desde o final da primeira etapa, o Juventude empilhou oportunidades, mas só conseguiu abrir o placar aos 50 minutos da segunda etapa. Na noite desta terça-feira (28), no Estádio Alfredo Jaconi, o time alviverde marcou com Erick Farias, após linda assistência de Nenê, e fez 1 a 0 no Guarany-Ba.