JULGAMENTO NO STF: Moraes aponta Bolsonaro como líder da organização criminosa

Durante voto favorável para a condenação dos réus, o ministro relator Alexandre de Moraes afirmou que Jair Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas.

Assista a íntegra da sessão desta terça, 9 de setembro: https://www.youtube.com/watch?v=I5XsyuYH0VU