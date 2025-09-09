JULGAMENTO NO STF: Moraes aponta Bolsonaro como líder da organização criminosa

Quinta-feira, 11 de set de 2025
Durante voto favorável para a condenação dos réus, o ministro relator Alexandre de Moraes afirmou que Jair Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas.
Nesta segunda semana de julgamento do caso, serão conhecidos os votos dos ministros. Participam da Primeira Turma do STF os ministros Alexandre de Moraes, que também é relator do caso, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.